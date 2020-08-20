Жителям калужского военного городка разрешат приватизировать жилье

Председатель заксобрания Виктор Бабурин вместе с депутатами держали вопрос на контроле с 2016 года.

Жителям военного городка в Козельске разрешат приватизировать жилье. Об этом в четверг, 20 августа, сообщил депутат Владимир Ливенцев на заседании местного заксобрания.

Он поблагодарил коллег за совместное решение проблемы, касающейся более чем двух тысяч человек, проживающих на территории закрытого городка «Козельск — 5». На протяжении нескольких они не могли решить свои жилищные проблемы из-за статуса военного городка, на территории которого запрещена приватизация.

Председатель заксобрания Виктор Бабурин вместе с депутатами держали вопрос на контроле с 2016 года.

Депутаты областного парламента поддержания инициативы депутатов Козельской гордумы. Теперь военный городок «Козельск-5» может получить статус закрытого административно-территориального образования. Он позволит жителям приватизировать собственное жилье.

«Это наша общая заслуга. Мы своими обращениями в адрес министерства обороны, Правительства РФ и уполномоченного по правам человека РФ добились реакции. Будем надеяться, что это будет доведено до логического завершения», — отметил Виктор Бабурин.