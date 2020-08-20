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За сутки мошенники перевели со счетов рязанцев почти 300 тысяч рублей
Полицейские установили, что к происшествиям причастны разные люди.

За сутки мошенники перевели с банковских счетов жителей Рязанской области 284 тысячи 258 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Пострадавшим на мобильные телефоны звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банка. Они сообщали, что кто-то собирается получить доступ к счету и просили сообщить данные банковской карты, чтобы «обезопасить сбережения».

Так, 33-летний житель Октябрьского района перевел мошенникам 38 700 рублей, 32-летняя рязанка — 90 000 рублей, 46-летняя жительница села Князево Скопинского района передала злоумышленнику доступ к резервному счету, с которого было похищено 14 634 рубля, а 58-летняя пенсионерка из Скопина лишилась своих сбережений в размере 9 500 рублей.

Также злоумышленники обманули нескольких рязанцев через сайты купли-продажи подержанных вещей. Мошенники размещают объявления о продаже вещей в интернете. Злоумышленники берут 100% предоплату через безналичный расчет. После, когда потерпевшие переводят им деньги, перестают выходить на связь.

Таким образом, у жителей Рязанской области суммарно было похищено 131 424 рубля: у 42-летнего рязанца с банковского счета злоумышленники списали 100 тысяч рублей, у 37-летней жительницы областного центра — 19 266 рублей. 42-летний скопинец перевел злоумышленникам 12 158 рублей.

Полицейские установили, что к происшествиям причастны разные люди.

Возбуждены уголовные дела по части 2. статьи 159 УК РФ — «Мошенничество». Мошенников разыскивают. Им грозит до пяти лет.