Власти обновили статистику COVID-19 в рязанских городах и селах
В Рязанской области зарегистрировано 6880 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
По состоянию на 11:30 четверга, 20 августа, в Рязанской области зарегистрировано 6880 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.
- 3536 случаев — Рязань;
- 317 — Рязанский район;
- 201 — Ряжск;
- 177 — Касимов;
- 180 — Рыбное;
- 165 — Сасово;
- 158 — Скопин;
- 143 — Новомичуринск;
- 133 — Шиловский район;
- 123 — Клепиковский район;
- 119 — Скопинский район;
- 115 — Касимовский район;
- 109 — Михайловский район;
- 106 — Рыбновский район;
- 93 — Спасский район;
- 79 — Михайлов;
- 79 — Шилово;
- 70 — Александро-Невский;
- 56 — Сараевский район;
- 51 — Александро-Невский район;
- 48 — Пронский район;
- 48 — Кораблино;
- 45 — Сасовский район;
- 40 — Захаровский район;
- 40 — Старожилово;
- 40 — Пронск;
- 36 — Шацк;
- 35 — Старожиловский район;
- 36 — Ряжский район;
- 34 — Спасск-Рязанский;
- 31 — Сараи;
- 35 — Милославский район;
- 30 — Чучковский район;
- 30 — Чучково;
- 23 — Захарово;
- 20 — Ермишь;
- 19 — Путятино;
- 19 — Ухолово;
- 13 — Кадом;
- 12 — Сапожковский район;
- 10 — Ухоловский район;
- 7 — Пителинский район;
- 6 — Путятинский район;
- 5 — Кадомский район;
- 3 — Пителино.