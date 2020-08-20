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В Рязани запустили конкурс к открытию первого пешего маршрута
Первый маршрут откроется 28 августа.

В Рязанской области создается сеть из 28 активных физкультурных маршрутов. Их адаптируют для трекинга, занятий различными видами спорта, в том числе ходьбой, северной (скандинавской) ходьбой, бегом, сообщил сайт регионального минспорта.

Первый «Кремлевский» маршрут откроется 28 августа.

«В связи с этим запущен конкурс! Заходи в официальную группу сети маршрутов во „ВКонтакте“, участвуй в конкурсе и узнай подробнее о проекте», — говорится в сообщении.

К реализации проекта уже подключены 13 муниципальных образований Рязанской области. Предполагается, что к 2024 году к нему присоединятся все 29 муниципалитетов области.

Ранее стал известен путь первого в Рязани пешего маршрута.