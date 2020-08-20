В Рязани вынесли приговор наркокурьеру из Курска

Мужчина делал «тайники» в Рязани, Рыбновском районе Рязанской области, Курской, Саратовской и Воронежских областях.

В Рязани вынесли приговор наркокурьеру из Курска. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчину задержали на одной из автозаправочных станций в Рыбновском районе полицейские и сотрудники рязанского УФСБ. В его машине нашли более восьми с половиной килограммов «синтетики». Из «тайников» в Рязани, Рыбновском районе Рязанской области, Курской, Саратовской и Воронежских областях оперативники изъяли пять крупных партий наркотиков весом от 1000 граммов до 3,5 килограмма — всего более 20 килограммов запрещенных веществ.

Жителя Курска признали виновным по части 1 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК и приговорили к восьми годам колонии строго режима.

Приговор вступил в силу.