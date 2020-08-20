Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 20
19°
Пт, 21
20°
Сб, 22
22°
ЦБ USD 73.77 0.53 21/08
ЦБ EUR 87.43 0.03 21/08
Нал. USD 73.35 / 74.30 15:19
Нал. EUR 87.05 / 87.90 11:25
Новости
Коронавирус
Публикации
Бизнес-класс чистой воды. Компания VELLCOM Group рассказала про озоноф...
Установка имеет высокую степень очищения, малое потребл...
3 часа назад
452
С 1 сентября новые правила — как изменится обучение для студентов в 20...
Из-за пандемии для студентов введут ряд нововведений.
Вчера 13:05
6 372
Новые условия военной ипотеки: в компании «Мармакс» ответили на самые...
Более подробную информацию можно узнать на сайте компан...
17 августа 18:12
4 705
Отвечает прокуратура. Могут ли супруги разделить совместно нажитый нед...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
15 августа 16:58
8 049
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани вынесли приговор наркокурьеру из Курска
Мужчина делал «тайники» в Рязани, Рыбновском районе Рязанской области, Курской, Саратовской и Воронежских областях.

В Рязани вынесли приговор наркокурьеру из Курска. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчину задержали на одной из автозаправочных станций в Рыбновском районе полицейские и сотрудники рязанского УФСБ. В его машине нашли более восьми с половиной килограммов «синтетики». Из «тайников» в Рязани, Рыбновском районе Рязанской области, Курской, Саратовской и Воронежских областях оперативники изъяли пять крупных партий наркотиков весом от 1000 граммов до 3,5 килограмма — всего более 20 килограммов запрещенных веществ.

Жителя Курска признали виновным по части 1 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК и приговорили к восьми годам колонии строго режима.

Приговор вступил в силу.