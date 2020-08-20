В Рязани впервые с начала пандемии возобновили операции по пересадке органов

В ОКБ провели шестнадцатую пересадку почки.

В Рязани после пандемии возобновили операции по пересадке органов. Об этом в четверг, 20 августа, сообщил главврач ОКБ Дмитрий Хубезов на своей странице во «ВКонтакте».

Он рассказал, что в больнице провели шестнадцатую пересадку почки. Операцию сделали 46-летней женщине.

«Проводить такие вмешательства в период пандемии было опасно для пациентов: после трансплантации иммунная система требует особых мер безопасности», — уточнил Хубезов.

Трансплантации почки в Рязанской области ждут 54 человека, пересадку почки и поджелудочной железы — трое пациентов, печени — 21.