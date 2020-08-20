В Рязани вновь зафиксировали превышение уровня сероводорода

Загрязнение воздуха обнаружили в Песочне.

В Рязани зафиксировали превышение уровня сероводорода. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Загрязнение воздуха обнаружили во вторник, 11 августа, в Песочне около больницы №11. Максимальное превышение уровня концентрации сероводорода составило 1,1335 ПДК. На других постах в центре города и Канищеве вредных веществ не зафиксировали.

Справка

Сероводород очень токсичен. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентрацией приводит к коме, судорогам, отеку легких и даже к летальному исходу. При высокой концентрации однократное вдыхание может вызвать мгновенную смерть.