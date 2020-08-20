В Рязани на четыре дня перекроют часть улицы Новой

Рабочие будут ремонтировать водопровод.

В Рязани на четыре дня перекроют часть улицы Новой. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 08:00 24 августа до 19:00 27 августа рабочие будут ремонтировать водопровод. Из-за этого перекроют участок от пересечения с 1-м Новым проездом до Касимовского шоссе.

Изменится схема движения общественного транспорта: