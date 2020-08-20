В Рязани на четыре дня перекроют часть улицы Новой
Рабочие будут ремонтировать водопровод.
В Рязани на четыре дня перекроют часть улицы Новой. Об этом сообщил сайт мэрии.
С 08:00 24 августа до 19:00 27 августа рабочие будут ремонтировать водопровод. Из-за этого перекроют участок от пересечения с 1-м Новым проездом до Касимовского шоссе.
Изменится схема движения общественного транспорта:
- троллейбусы №2 при движении от остановки «Кальное» следуют по: Касимовскому шоссе, улицам Грибоедова, Есенина, Ленина, Соборной (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;
- троллейбусы №15 при движении от остановки «Кальное» следуют по: Касимовскому шоссе, улицам Грибоедова, Есенина, Ленина, Соборной, Первомайскому проспекту, Вокзальной улице, к Вокзалу Рязань-2 на разворот, далее по Вокзальной улице, Первомайскому проспекту, улице Дзержинского (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;
- автобусы №№4, 6, 17, 20 при движении от остановки «Кальное» следуют по: Касимовскому шоссе, улицам Грибоедова, Есенина (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.
- маршрутки №№32, 33, 77, 96, 98 при движении от остановки «Кальное» следуют по: Касимовскому шоссе, улицам Грибоедова, Есенина (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;
- маршрутки №№ 47, 53 при движении от остановки «ТЦ Атрон-Сити» следуют по улицам Есенина, Грибоедова, Касимовскому шоссе, далее по своим маршрутам.