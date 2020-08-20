В Рязани изменят маршрут автобуса №24

С 1 сентября число автобусов на маршруте увеличат.

В Рязани изменят маршрут автобуса №24. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 24 августа маршрут станут обсуживать десять машин: четыре автобуса будут отправляться от поселка Недостоево, шесть — от поселка Семчино.

Путь автобусов совпадает с прежней схемой движения до Первомайского проспекта, далее они поедут по улицам Маяковского, Есенина, Циолковского, проезду Яблочкова, улицам Зубковой, Советской Армии, Новоселов, Шереметьевской, Песоченской до конечного пункта «ДПР-5».

Интервал отправления автобусов от конечного пункта составит 20 минут.

Планируется, что с 1 сентября число автобусов на маршруте увеличат до 25.