В Рязани изменят маршрут автобуса №24
С 1 сентября число автобусов на маршруте увеличат.
В Рязани изменят маршрут автобуса №24. Об этом
С 24 августа маршрут станут обсуживать десять машин: четыре автобуса будут отправляться от поселка Недостоево, шесть — от поселка Семчино.
Путь автобусов совпадает с прежней схемой движения до Первомайского проспекта, далее они поедут по улицам Маяковского, Есенина, Циолковского, проезду Яблочкова, улицам Зубковой, Советской Армии, Новоселов, Шереметьевской, Песоченской до конечного пункта «ДПР-5».
Интервал отправления автобусов от конечного пункта составит 20 минут.
Планируется, что с 1 сентября число автобусов на маршруте увеличат до 25.