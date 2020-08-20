В калужском психоневрологическом диспансере пациент закурил в постели и устроил пожар

На месте пожара работали 24 спасателя.

В калужском психоневрологическом диспансере пациент закурил в постели и устроил пожар, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

ЧП произошло в отделении наркологии Обнинска Калужской области ночью в четверг, 20 августа.

«Огонь вспыхнул, потому что один из пациентов решил покурить в постели», — говорится в сообщении.

Мужчинап наркологии получил ожоги. Сейчаст он находится в реанимации обнинской КБ №8. На месте пожара работали 24 спасателя.