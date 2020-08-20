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В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года
Возмещать выпадающие доходы бюджета хотят сбором акциза на топливо.

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев предложил отменить транспортный налог с 2021 года. Депутат отметил, что показатели его собираемости «относительно невысоки», передает РИА Новости.

Барышев напомнил, что эту идею ранее поддержал Владимир Путин. Депутат считает, что отмена транспортного налога позволит избежать «избыточного налогообложения отдельных категорий граждан» и станет стимулом для покупки более экологичных машин.

Возмещать выпадающие доходы бюджета хотят сбором акциза на топливо.