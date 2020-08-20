Ученые нашли способ определить пьяного человека с помощью смартфона

Такой метод позволит также предотвратить драки и сексуальное насилие.

Теперь определить опьянение человека можно просто используя данные с его смартфона, такой вывод сделали американские ученые после проведенного испытания, передает РБК.

Такой метод позволит предупредить человека, чтобы он не садился за руль в нетрезвом виде, а также предотвратить драки и сексуальное насилие. В исследовании приняли участие 22 человека от 21 до 43 лет.

Добровольцы в течение часа пили алкогольные напитки, чтобы концентрация паров спирта в выдыхаемом воздухе достигла 2%. Водители могут управлять автомобилем при концентрации 0,8%. Каждый час добровольцы делали десять шагов по прямой линии.

Анализ данных с телефонов показал, что вывод о том, перешло ли опьянение разрешенную законом грань, в 90% случаев можно сделать только по походке. Специалисты продолжают изучать новый метод, так как нет точных данных, можно ли выявить опьянение человека по гаджету, который находится в руке или в кармане.