Биологи доказали, что коронавирус может сохраняться в замороженной еде

Вирус оставался жизнеспособным в свинине, мясе кур, форели в течение трех недель.

В Сингапуре биологи доказали, что замороженная еда могла вызвать вспышки коронавируса в Китае, Вьетнаме и других странах, передает РИА Новости.

«Частицы коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) могут выживать при тех температурах и в те промежутки времени, которые обычно ассоциируются с транспортировкой и хранением замороженной и свежей еды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вирус оставался жизнеспособным в свинине, мясе кур, форели в течение трех недель.