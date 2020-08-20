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Биологи доказали, что коронавирус может сохраняться в замороженной еде
Вирус оставался жизнеспособным в свинине, мясе кур, форели в течение трех недель.

В Сингапуре биологи доказали, что замороженная еда могла вызвать вспышки коронавируса в Китае, Вьетнаме и других странах, передает РИА Новости.

«Частицы коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) могут выживать при тех температурах и в те промежутки времени, которые обычно ассоциируются с транспортировкой и хранением замороженной и свежей еды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вирус оставался жизнеспособным в свинине, мясе кур, форели в течение трех недель.