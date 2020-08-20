Сын погибшего в аварии с Ефремовым рязанца увеличил сумму иска к актеру

об этом сообщила адвокат мужчины.

Сын погибшего в аварии с Михаилом Ефремовым рязанца Сергея Захарова увеличил сумму иска к актеру. Виталий Захаров хочет получить от артиста семь с половиной миллионов рублей — на миллион больше, чем накануне. Об этом адвокат мужчины Татьяна Головкина сообщила « Вечерней Москве » в четверг, 20 августа.

Юрист пояснила, что Виталия Захарова возмутило «хамство» Ефремова во время слушаний, «его советы приобрести слуховой аппарат и отказ хотя бы извиниться».

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.