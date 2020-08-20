Сорокина проверила благоустройство двора на улице Станкозаводской

По просьбам жителей во дворе также сделали асфальтовую дорожку.

В четверг, 18 августа, мэр Рязани Елена Сорокина проверила благоустройство двора у дома №16 на улице Станкозаводской. Об этом она рассказала на своей личной странице в Facebook.

В настоящее время работы здесь еще не завершены: установлено детское игровое оборудование, проведена подготовка к укладке резинового покрытия.

Мэр отметила, что подрядчику необходимо доработать благоустройство всего объекта," чтобы детская площадка была функциональной и удобной в эксплуатации". Кроме того, она поручила дирекции благоустройства города спилить сухое дерево, которое находится поблизости.

Также по просьбам жителей здесь сделали асфальтовую дорожку.