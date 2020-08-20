Собака рязанки лишилась глаза в гостинице для животных

Хозяйка животного готовит иск в суд.

Собака рязанки лишилась глаза в специальной гостинице для животных. Об этом в четверг, 20 августа, сообщила ГТРК «Ока».

Екатерина Жаркова поехала в отпуск и оставила питомца в гостинице для животных под названием «Нескучная передержка». Сначала владельца организации присылала Жарковой видео с ее собакой, а через некоторое время позвонила и попросила разрешения на операцию.

Ветеринары не смогли сохранить животному глаз: у Дины были повреждены артерии, зрительный нерв и глазные мышцы.

Хозяйка гостиницы Екатерина Субботина призналась, что не была рядом с собакой, когда та получила травму. Женщина предположила, что собака сидела в углу, «испугалась мышку» и ударилась глазом.

«Я не верю в эту версию, скорее всего ее или собака укусила, потянула глаз, как врач говорит, потому что мышцы были порваны все, и артерия была порвана, и нерв — глаз вообще нельзя было сохранить. Или хорошенько, наверное, с ноги», — считает хозяйка собаки.

Владелица гостиницы оплатила половину стоимости операции, но не вернула деньги за передержку.

Жаркова готовит иск в суд — о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда. При этом, ей надо доказать факт пребывания питомца на передержке: официального договора и квитанции об оплате нет.

Юрист Соья Осипова советует хозяевам животных оформлять договор, а также сохранять все фотографии, видео и переписку с владельцами гостиниц.