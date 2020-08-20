Рязанский мэр Сорокина отчиталась о доходах

Декларацию работников мэрии опубликовали на сайте органа власти.

Рязанский мэр Елена Сорокина отчиталась о доходах. Декларацию работников мэрии опубликовали на сайте органа власти.

За 2019 год мэр заработала 3 миллиона 122 тысяч 80 рублей и 22 копейки. Ее супруг задекларировал 758 тысяч 739 рублей. Вместе они владеют квартирой площадью 108,9 кв. м.

У мужа также имеется автомобиль Nissan X-Trail и квартира площадью 32,4 кв. м.

В 2018 году доход Сорокиной составил 1,8 млн.