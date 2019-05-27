Карабасов увеличил свой годовой доход. Декларация

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И.о. мэра Сергей Карабасов отчитался о доходах. Декларацию опубликовали на сайте горадминистрации.
За 2018 год Карабасов заработал 2 миллиона 199 тысяч 318 рублей и 2 копейки. Его годовой доход вырос на 363 тысячи.
Кроме того, чиновник задекларировал треть квартиры (111,7 кв.м.) и нежилое помещение (72,5 кв. м). В пользовании у него по-прежнему остается квартира (70 кв. м.).
Супруга и.о. мэра за 2018 год заработала 880 тысяч. У нее во владении находится автомобиль Toyota Land Cruiser 150 Prado 2016 года выпуска.
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