Рязанец обокрал дачи на два миллиона рублей
Деньги, полученные от продажи краденного, рязанец потратил.
Рязанец обокрал дачи на два миллиона рублей. Об этом
Злоумышленник обокрал дома в путятинских селах Поляки, Песочня и поселке Проточный. Он ломал замки и пробирался в здания через окна и выносил золотые украшения и бытовые предметы. Общая сумма ущерба — 2 020 686 рублей.
Оперативники нашли подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Песочня Путятинского района. На него завели дело по части 3 статьи 158 УК. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.
Отмечается, что деньги, полученные от продажи краденного, рязанец потратил.