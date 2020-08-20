Рязанец обокрал дачи на два миллиона рублей

Деньги, полученные от продажи краденного, рязанец потратил.

Рязанец обокрал дачи на два миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленник обокрал дома в путятинских селах Поляки, Песочня и поселке Проточный. Он ломал замки и пробирался в здания через окна и выносил золотые украшения и бытовые предметы. Общая сумма ущерба — 2 020 686 рублей.

Оперативники нашли подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Песочня Путятинского района. На него завели дело по части 3 статьи 158 УК. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Отмечается, что деньги, полученные от продажи краденного, рязанец потратил.