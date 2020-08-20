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Рязанский «Газпром» порекомендовал горожанам вовремя проводить проверку приборов учета газа
Уточнить дату госповерки своего счетчика можно на участке ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» по месту жительства.

Рязанский «Газпром» порекомендовал горожанам вовремя проводить проверку приборов учета газа.

Постановлением правительства России от 02.04.2020 №424 гражданам, которые ведут учет потребленных ресурсов с помощью счетчика, представлена возможность вплоть до 1 января 2021 использовать показания прибора учета газа как достоверные даже после окончания его межповерочного интервала. Данное положение распространяется только на те приборы учета, срок госповерки которых истекает в период с 6 апреля по 31 декабря 2020.

В настоящее время ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» в соответствии с постановлением Правительства РФ принимает к учету показания счетчиков с истекшим сроком поверки.

Однако с 1 января 2021 абонентам, которые до указанной даты не проведут поверку или замену приборов учета, начисления за газ будут производиться по нормативам потребления. Чтобы оплачивать счета за газ по счетчику, необходимо своевременно предоставить прибор учета газа для проведения поверки до указанной даты.

«В течение года поверку должны пройти около 22 тысяч приборов учета газа, установленные в домах и квартирах жителей региона, что значительно повысит спрос на данный вид услуги. Мы рекомендуем рязанцам, у которых срок поверки счетчиков истекает с 6 апреля по 31 декабря 2020 года, заблаговременно подать заявку на замену приборов учета газа или госповерку, не дожидаясь конца года. Это позволит избежать начисления платы за газ по нормативам потребления», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» и АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Леонид Кретов.

Уточнить дату госповерки своего счетчика, узнать порядок проведения поверки и сведения об организациях, производящих работы по поверке, можно на участке ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» по месту жительства. Адреса и телефоны участков размещены на официальном сайте компании.