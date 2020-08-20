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«Росгосстрах Жизнь» составила рейтинг популярных стратегий инвестиционного страхования жизни во время пандемии
Самой популярной стратегией ИСЖ в период с января по июнь стала «Лидеры сектора 2.0».

Клиенты «Росгосстрах Жизнь» в первом полугодии 2020 года чаще всего покупали ИСЖ (инвестиционное страхование жизни) с инвестициями в компании с известными потребительскими брендами.

Самой популярной стратегией ИСЖ в период с января по июнь стала «Лидеры сектора 2.0». Ее выбрали более 80% клиентов. ИСЖ от «Росгосстрах Жизнь» с такой стратегией есть как в классическом варианте, так и в пополняемом с ежегодной выплатой купона. Клиенты могут заработать на акциях компаний-лидеров в своих секторах — от Adidas и Volkswagen до Twitter.

На втором месте оказалась стратегия ИСЖ «Квартальный купон» (ее выбрали порядка 5% клиентов). Стратегия позволяет раз в квартал получать доход от инвестиций в акции таких международных компаний, как Nestle, Siemens, Walmart и других, которые традиционно считаются бенефициарами экономического роста.

Третье место — у стратегии классического ИСЖ «Потребительский сектор» (ей отдали предпочтение чуть меньше 5% клиентов). В составе продукта — акции лидеров отрасли, в том числе Danone, Pepsico, Estee Lauder. Это компании с наиболее сильным брендом и глобальным территориальным присутствием, которые задают тренды развития потребительского сектора на развивающихся рынках.

«Узнаваемые бренды, высокий потенциал их роста и 100-процентная защита инвестированного капитала — то, что делает ИСЖ от „Росгосстрах Жизнь“ привлекательными для клиентов даже во времена высокой волатильности на мировых рынках. А то, что бумаги известных глобальных потребительских компаний в начале года стоили очень дешево, оказалось отличным поводом для их покупки», — сообщил Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь».