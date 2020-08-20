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«Рельеф-Центр» представил экспортный потенциал на деловом форуме в Рязани
В связи с эпидемиологической ситуацией в этом году часть программы форума прошла в онлайн-формате.

Компания «Рельеф-Центр» во второй раз стала участником форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области».

Мероприятие организовало правительство Рязанской области совсместно с региональным центром экспорта при поддержке Министерства промышленности и экономического развития области. Оно проходит в регионе в третий раз.

В связи с эпидемиологической ситуацией в этом году часть программы форума прошла в онлайн-формате. Офлайн-мероприятие состоялось в рекреационной зоне «Под мостом», где была организована выставка продукции рязанских предприятий.

Форум открыл глава региона Николай Любимов, который сообщил, что экспорт из Рязанской области по итогам прошлого года превысил импорт и «было достигнуто положительное сальдо внешней торговли».

Губернатор рассказал участникам форума о работе по поддержке экспортоориентированных производств и активном развитии их конкурентоспособности. Любимов отметил конструктивное взаимодействие области с Российским экспортным центром, и подчеркнул, что это способствует решению задач по выходу рязанских предприятий на зарубежные рынки.

В пленарной встрече также участвовали генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки к югу от Сахары Игорь Морозов и ведущие федеральные эксперты.

К онлайн-трансляции и присоединились около трех тысяч предпринимателей, руководителей и сотрудников компаний рязанского региона. В числе спикеров третьего делового форума выступили эксперт по маркетингу Игорь Манн и австралийский мотивационный оратор Ник Вуйчич, который вышел на связь онлайн.

«Рельеф-Центр» провел на площадке презентацию своей экспортной деятельности, которую ведет с 2015 года, активно поставляя продукцию собственных торговых марок в страны СНГ и Восточную Европу и предлагая партнерам бесплатное таможенное декларирование и оформление сертификатов.

«В сложный для всего мирового сообщества период пандемии „Рельеф-Центр“ смог сохранить высокие показатели экспорта, несмотря на карантинные меры», — говорится в сообщении.

Компания систематически принимает участие в мероприятиях Рязанского центра поддержки экспорта — семинарах и тренингах, участвует в программе «Экспортный акселератор». В рамках выставки экспортеров представители «Рельеф-Центра» рассказали участникам форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» об ассортименте товаров для офиса, учебы и творчества и о выгодных вариантах сотрудничества.