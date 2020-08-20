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Николай Любимов рассказал о планах в сфере образования Рязанской области
В Рязанской области будет активно развиваться цифровое образование.

Николай Любимов выступил на открытом педагогическом форуме «Образование-2020″ в четверг, 20 августа.

Губернатор сообщил, что в 2020 году в эксплуатацию будут введены пять пристроек к детским садам в Рязани, строится детский сад в микрорайоне ДПР-7. В ближайшее время начнется строительство еще восьми аналогичных объектов. Кроме того, 1 сентября приступят к работе новые школы в Горроще, селе Незнаново Кораблиноского района, селе Дядьково Рязанского района.

В Рязанской области будет активно развиваться цифровое образование.

«Регион получил субсидии из федерального бюджета на внедрение цифровой модели образовательной среды в 85 организациях области. Создаем на базе школ в сельской местности и поселках городского типа центры цифрового образования. Уже в начале сентября для ребят откроют двери 42 таких центра в разных муниципальных образованиях нашего региона. В рамках проекта «Успех каждого ребенка» создан мобильный центр «Кванториум», — сказал Любимов».

Важное внимание губернатор уделил питанию в школах и выплатам учителям. Он заявил, что, в соответствии с поручением президента России, с 1 сентября ученики младшей школы будут питаться бесплатно. Учителя получат выплаты в размере от 5 тысяч рублей за классное руководство.

В своей речи Любимов упомянул и о теме онлайн-образования, подчеркнув, что дистанционное обучение никогда не заменит живые формы общения с детьми. Однако следует научиться совмещать традиционное образование с онлайн-форматами.

Педагогический форум «Образование-2020» продлится до 28 августа. Он традиционно проводится перед началом учебного года.