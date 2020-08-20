Многодетным семьям в Калужской области разрешили получать деньги вместо земельного участка

На данный момент в очереди на получение бесплатного земельного участка состоит более 4 тысяч человек.

Многодетным семьям в Калужской области разрешили получать деньги вместо земельного участка. Такое решение было принято депутатами Законодательного Собрания области. 20 августа они внесли поправки в соответствующий областной закон.

Теперь многодетные семьи смогут выбирать между бесплатным участком и единовременной выплатой в размере 150 тысяч рублей. Деньги могут быть направлены на уплату первоначального взноса по ипотеке, погашение основной суммы долга по ипотечному кредиту, оплату жилого помещения, приобретенного по договору купли-продажи, оплату договора участия в долевом строительстве, договора купли-продажи участка под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство.

На данный момент в очереди на получение бесплатного земельного участка состоит более 4 тысяч человек, не каждый из них может заняться строительством своего жилья, кроме того возможности отдельных муниципальных образований по предоставлению земли сильно ограничены. Таким образом, у многодетных семей появляется альтернатива — ждать своей очереди или получить выплату. Такое право предоставляется многодетным семьям пока всего в нескольких субъектах РФ.

Депутаты также приняли закон, расширяющий перечень ведомственных наград, который позволяет установить стимулирующие выплаты работникам образования. При этом все выплаты за уже существующие награды сохранятся.