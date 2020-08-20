Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 20
19°
Пт, 21
20°
Сб, 22
21°
ЦБ USD 73.77 0.53 21/08
ЦБ EUR 87.43 0.03 21/08
Нал. USD 73.46 / 75.70 14:51
Нал. EUR 86.81 / 87.59 18:20
Новости
Коронавирус
Публикации
Куда движется рынок недвижимости. Интервью с директором УК «Центрально...
3 часа назад
630
Бизнес-класс чистой воды. Компания VELLCOM Group рассказала про озоноф...
Установка имеет высокую степень очищения, малое потребл...
9 часов назад
906
С 1 сентября новые правила — как изменится обучение для студентов в 20...
Из-за пандемии для студентов введут ряд нововведений.
Вчера 13:05
7 554
Новые условия военной ипотеки: в компании «Мармакс» ответили на самые...
Более подробную информацию можно узнать на сайте компан...
17 августа 18:12
5 049
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Многодетным семьям в Калужской области разрешили получать деньги вместо земельного участка
На данный момент в очереди на получение бесплатного земельного участка состоит более 4 тысяч человек.

Многодетным семьям в Калужской области разрешили получать деньги вместо земельного участка. Такое решение было принято депутатами Законодательного Собрания области. 20 августа они внесли поправки в соответствующий областной закон.

Теперь многодетные семьи смогут выбирать между бесплатным участком и единовременной выплатой в размере 150 тысяч рублей. Деньги могут быть направлены на уплату первоначального взноса по ипотеке, погашение основной суммы долга по ипотечному кредиту, оплату жилого помещения, приобретенного по договору купли-продажи, оплату договора участия в долевом строительстве, договора купли-продажи участка под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство.

На данный момент в очереди на получение бесплатного земельного участка состоит более 4 тысяч человек, не каждый из них может заняться строительством своего жилья, кроме того возможности отдельных муниципальных образований по предоставлению земли сильно ограничены. Таким образом, у многодетных семей появляется альтернатива — ждать своей очереди или получить выплату. Такое право предоставляется многодетным семьям пока всего в нескольких субъектах РФ.

Депутаты также приняли закон, расширяющий перечень ведомственных наград, который позволяет установить стимулирующие выплаты работникам образования. При этом все выплаты за уже существующие награды сохранятся.