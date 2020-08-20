Мишустин подписал распоряжение о выплатах классным руководителям

На ежемесячные выплаты классным руководителям выделят дополнительные деньги.

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах классным руководителям. Документ опубликовали на сайте кабмина.

Согласно распоряжению, на ежемесячные выплаты классным руководителям дополнительно выделят еще 212,8 миллиона рублей.

На сайте кабмина пояснили, что дополнительное финансирование потребовалось из-за того, что учителей-классных руководителей с 1 сентября станет еще больше.

Всего на поддержку классных руководителей направят 24,73 млрд рублей.