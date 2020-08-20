Глава Калужской области выступил за перевозку дошкольников с родителями в школьных автобусах

При этом законодательство запрещает подвоз школьным автобусом детей младшего школьного возраста.

Глава Калужской области Владислав Шапша выступил за перевозку дошкольников с родителями в школьных автобусах. Об этом в четверг, 20 августа, сообщил сайт регионального заксобрания.

Шапша выступил с инициативой о создании соответствующей рабочей группы в областном парламенте.

«Сегодня перевозить в «Школьных автобусах» можно только учащихся учебных заведений. Вместе с тем, существует проблема обеспечения дошкольным образованием детей, проживающих в отдаленных, малочисленных населенных пунктах. Строительство там отдельных детских садов нецелесообразно. Решением мог бы стать подвоз детей в дошкольные образовательные организации в других населенных пунктах, организованный по аналогии со «Школьным автобусом», — доложил министр образования и науки региона Александр Аникеев.

При этом законодательство запрещает подвоз школьным автобусом детей младшего школьного возраста. Это общероссийская проблема, и в последние годы она приобретает остроту.

В этой связи Владислав Шапша по результатам встреч с населением принял решение выступить с инициативой о создании при Законодательном Собрании рабочей группы для проработки проблемы и подготовки предложений по формированию нормативной базы, которая позволила бы организовать перевозку таких детей.

Депутаты данную инициативу поддержали и вскоре займутся данным вопросом.

Необходимо также отметить, что правительством области проведена работа по увеличению доступности дошкольного образования. В 2012 году решена проблема очередности в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Решается и вопрос доступности дошкольного образования для детей младшего школьного возраста. Потребность в местах для них будет полностью удовлетворена в 2021 году.