Еще 28 рязанцев заболели коронавирусом

Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

В четверг, 20 августа, коронавирус зафиксировали еще у 28 рязанцев. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Еще 25 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Минздрава.

Всего число заболевших в регионе достигло 6 855. С начала пандемии выздоровели 6 075 человек, 39 скончались.

В России за сутки зарегистрировали 4 785 заражения коронавирусом в 83 регионах. За сутки выписали 6 090 человек. Выписано за весь период — 755 513.

За сутки скончались 110 человек, за весь период — 16 099.