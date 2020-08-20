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Автоинспекторы проверят, как рязанцы перевозят опасные грузы
Нарушителям грозят штрафы.

В четверг, 20 августа, в Рязанской области устроят очередной рейд. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автоинспекторы проверят, соблюдают ли водители правила перевозки опасных грузов, чем оснащены машины и есть ли у них необходимые документы.

Нарушителям грозит наказание по статье 12.21.2 КоАП. Водителям выпишут штраф в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи (также могут лишить «прав» на срок от 4 до 6 месяцев), должностным лицам, ответственным за перевозку, — от 15 до 20 тысяч, а юридическим — от 400 до 500 тысяч рублей.