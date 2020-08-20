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Адвокат заявил, что Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП
Адвокат опросил свидетеля под протокол.

Актер Михаил Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП, в результате которого погиб рязанец. Об этом в Пресненском суде заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, передает ТАСС.

Пашаев отметил, что нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова. Адвокат опросил его под протокол.

Напомним, во время ДТП Ефремов оказался пьян и под действием наркотиков. Ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.