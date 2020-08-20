А что в кино? «Поезд в Пусан 2: Полуостров» и «Гренландия»

Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Южнокорейский постапокалитптический фильм «Поезд в Пусан» настолько пришелся по душе зрителям, что появление сиквела было лишь вопросом времени. И на этой неделе на экраны выходит продолжение — «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Следующая новинка также несет в себе оттенок апокалиптического флера. Американский фильм-катастрофа «Гренландия» режиссера Рика Романа Во посвящена грядущей катастрофе, когда огромная комета вот-вот должна врезаться в Землю.

Российский «Тень звезды» режиссера Дмитрия Губарева с Павлом Прилучным и Александрой Черкасовой-Служитель в главных ролях рассказывает о популярном рэпере и ее девушке-телохранителе, которые вынуждены спасать друг другу жизни.

Криминальный боевик «Агент Ева» с Джессикой Чейстон в главной роли — о красивой, обаятельной и умной девушке, которая работает киллером и однажды сама становится мишенью для охоты спецслужб.

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