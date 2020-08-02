Врач назвала витамины, необходимые после излечения от коронавируса

По словам специалиста, восстановлению после коронавируса помогут прогулки на воздухе.

Заведующая отделением скорой медицинской помощи городской Мариинской больницы Санкт-Петербурга врач-кардиолог Татьяна Рыбка назвала витамины, которые необходимо принимать тем, кто перенес коронавирус. По ее словам, если пациент чувствует себя плохо после излечения, нужно принимать витамины групп D и B, пишет « Российская газета ».

По словам специалиста, восстановлению после коронавируса помогут прогулки на воздухе, соблюдение режимов труда и отдыха.

Кардиолог посоветовала при первых признаках ОРВИ не пытаться поставить себе диагноз самостоятельно, а обратиться в больницу и следовать рекомендациям врачей.

Она добавила, что во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая самоизоляцию.