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Власти обновили данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 6382 человека с с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11:30 2 августа в Рязанской области зарегистрировано 6382 человека с с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В региональном оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.

  • 3255 — Рязань;
  • 291- Рязанский район;
  • 191 — Ряжск;
  • 172 — Рыбное;
  • 171 — Касимов;
  • 139 — Скопин;
  • 135 — Новомичуринск;
  • 133 — Сасово;
  • 132 — Шиловский район;
  • 118 — Клепиковский район;
  • 114 — Скопинский район;
  • 108 — Касимовский район;
  • 105 — Михайловский район;
  • 92 — Рыбновский район;
  • 88 — Спасский район;
  • 78 — Михайлов;
  • 70 — Шилово;
  • 68 — Александро-Невский;
  • 56 — Сараевский район;
  • 49 — Александро-Невский район;
  • 44 — Пронский район;
  • 44 — Сапожок;
  • 42 — Кораблино;
  • 42 — Шацкий район;
  • 41 — Сасовский район;
  • 40 — Старожилово;
  • 39 — Пронск;
  • 38 — Захаровский район;
  • 35 — Шацк;
  • 34 — Старожиловский район;
  • 33 — Ряжский район;
  • 31 — Сараи;
  • 31 — Спасск-Рязанский;
  • 30 — Милославский район;
  • 28 — Кораблинский район;
  • 28 — Чучково;
  • 27 — Милославское;
  • 25 — Ермишинский район;
  • 20 — Захарово;
  • 19 — Путятино;
  • 18 — Ермишь;
  • 17 — Ухолово;
  • 13 — Кадом;
  • 12 — Сапожковский район;
  • 9 — Ухоловский район;
  • 6 — Пителинский район;
  • 6 — Путятинский район;
  • 5 — Кадомский район;
  • 2 — Пителино.

Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть по ссылке.