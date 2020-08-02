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В Турции запретили туристам самим накладывать еду на «шведских столах»
Правила, разработанные в стране для борьбы с коронавирусом, направлены на максимальную защиту туристов от инфекции.
Стандарты питания в турецких отелях, в том числе работающих по системе «все включено», остались прежними, но на «шведском столе» еду в тарелки клиентов теперь из-за пандемии коронавируса накладывает персонал, заявил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. Об этом пишет РИА Новости. По его словам, правила, разработанные в стране для борьбы с коронавирусом, направлены на максимальную защиту туристов от инфекции. «Персонал прошел соответствующее обучение по работе в условиях пандемии. Социальная дистанция и маски — конечно, никуда от этого не деться, эти правила действуют не только в Турции, но и во всём мире. Дезинфекция, разметка для соблюдения социального расстояния — все уже применяется в наших отелях», — отметил Чорабатыр.