В Рязани прошел молебен во славу города и ВДВ
Молебен отслужил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
В воскресенье, 2 августа, на площади перед Успенским собором Рязанского кремля прошел праздничный молебен, посвященный 925-летию города и 90-летию со дня образования ВДВ России. Об этом сообщил
Молебен отслужил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Он поздравил горожан с праздником, с днем ВДВ и пожелал присутствующим Божьей помощи в их благих делах. После этого в Успенском соборе прошла Божественная литургия.
На мероприятии присутствовали губернатор Николай Любимов, глава гордумы Юлия Рокотянская, мэр Елена Сорокина, начальник училища ВДВ генера-майор Алексей Рагозин.