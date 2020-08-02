В Москве нет второй волны коронавируса — Собянин

По его словам, ситуация по заболеваемости в столице и регионах отличается.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, речь о второй волне COVID-19 в столице не идет. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «Россия 1», передает РИА Новости .

По его словам, ряд регионов еще не прошел первую волну, поэтому там наблюдается бурный рост заболеваемости.

Мэр столицы отметил, что Москва, как и Лондон, Нью-Йорк, Париж, такую стадию уже миновали. Он добавил, что на пике заболеваемости в столице фиксировались 6,5 тысяч случаев коронавируса, а в последний месяц прирост составляет около 650 человек.