В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

Об этом рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава.

Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. Его цитирует РИА Новости.

«Гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, людям с избыточным весом, лицам старшего возраста следует воздержаться от путешествий. Это связано с высоким риском осложнений и тяжелого течения заболевания», — сказал Чуланов.

В отпуске следует отдать предпочтение таким видам активности, которые не предполагают посещения мест массового скопления людей — пешие прогулки, походы, отдых в парках, уточнил специалист.

Кроме того, надо носить маски, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками, отметил эксперт.