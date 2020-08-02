В Минздраве предложили повысить акциз на табак

Акциз планируют поднять до уровня, рекомендованного ВОЗ.

Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина заявила, что в России необходимо рассмотреть вопрос о повышении акциза на табак до уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом передает РИА Новости .

Она отметила, что налоговые меры являются самыми эффективными в борьбе с табаком.

По словам Драпкиной, также не решены задачи по внедрению новой упаковки для табачной продукции с новыми графическими и текстовыми предупреждениями, а также принятие на федеральном уровне поправок к закону об установлении минимального возраста продажи табака с 21 года.