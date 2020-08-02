Рязанца осудили за избиение охранника в Лесопарке
Случай произошел в апреле прошлого года.
В Рязани осудили 26-летнего мужчину за избиение охранника в Лесопарке. Об этом сообщила
Случай произошел в апреле 2019 года. Ночью пьяный рязанец со знакомым распивал в Лесопарке спиртное. Охранник подошел к молодым людям и попросил перестать распивать спиртное, а также покинуть территорию. «Отдыхающим» это не понравилось. Один из них начал избивать охранника, бить его ногами по голове и туловищу.
Его признали виновным и назначили 1,5 года лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.