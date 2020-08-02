Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Однако, по ее словам, в пяти российских регионах наблюдается не очень значительный рост.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Она отметила, что в 80 субъектах заболеваемость COVID-19 снижается. Об этом пишет РИА Новости.
Однако, по ее словам, в пяти российских регионах наблюдается не очень значительный рост.
«Да, где-то чуть-чуть поторопились с открытием, где-то процветает такой ковидный нигилизм: с нами все будет хорошо», — отметила глава ведомства.