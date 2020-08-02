Обновлены данные о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2553 человека.
По данным на 11:00 2 августа в Рязанской области зафиксировали 6382 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В региональном оперштабе назвали их возраст.
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2553 человека.
Подтвержденный диагноз COVID-19:
- дети — 550 человек (17 до одного года; 40 два по два года; 27 по два года; 30 по три года; 31 по четыре года; 25 по пять лет; 33 по шесть лет; 33 по семь лет; 35 по восемь лет; 27 по девять лет; 26 по десять лет; 39 по одиннадцать лет; 35 по двенадцать лет; 25 по тринадцать лет; 28 по четырнадцать лет; 37 по пятнадцать лет; 33 по шестнадцать лет; 30 по семнадцать лет);
- от 18 до 45 лет — 2011 человек;
- от 46 до 64 лет — 2553 человека;
- от 65 до 80 лет — 1002 человека;
- старше 80 лет — 236 человек.
По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:
- дети — один человек (13 лет);
- от 18 до 45 лет — 10 человек;
- от 46 до 64 лет — 10 человек;
- от 65 до 80 лет — 7 человек;
- старше 80 лет — 2 человека.