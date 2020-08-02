Названы самые популярные у россиян автомобили
Всего за первое полугодие российские автолюбители приобрели 600 тысяч новых машин.
Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в России по итогам первого полугодия.
Самой популярной маркой оказалась Lada. В первом полугодии россияне приобрели 126,6 тысячи машин производителя. В топ-3 рейтинга попали KIA (88,9 тысячи проданных машин) и Hyundai (66,8 тысячи).
В пятерку самых популярных также попали Renault (51,7 тысячи) и Toyota (40,2 тысячи).
Всего за первое полугодие российские автолюбители приобрели 600 тысяч новых машин.