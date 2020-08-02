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На следующей неделе в Рязанской области ожидается потепление
Осадки всю неделю не ожидаются.

На следующей неделе в Рязанской области потеплеет до +24,+28 градусов. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В ночь на понедельник, 3 августа, ожидается до +11 градусов. Днем до +23 градусов.

Во вторник ночью синоптики пообещали до +11 градусов, днем до +25 градусов.

В ночь на 5 августа ожидается до +13 градусов, днем +27 градусов. Ночью в четверг будет +13 градусов, днем +28 градусов.

Ночь на пятницу будет самой теплой: ожидается до +15 градусов, днем +26 градусов.

Осадки всю неделю не ожидаются.