На следующей неделе в Рязанской области ожидается потепление
Осадки всю неделю не ожидаются.
На следующей неделе в Рязанской области потеплеет до +24,+28 градусов. Об этом сообщил
В ночь на понедельник, 3 августа, ожидается до +11 градусов. Днем до +23 градусов.
Во вторник ночью синоптики пообещали до +11 градусов, днем до +25 градусов.
В ночь на 5 августа ожидается до +13 градусов, днем +27 градусов. Ночью в четверг будет +13 градусов, днем +28 градусов.
Ночь на пятницу будет самой теплой: ожидается до +15 градусов, днем +26 градусов.
Осадки всю неделю не ожидаются.