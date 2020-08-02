Адвокат попросит суд перенести заседание по делу Ефремова

Адвокат заявил, что у него имеется занятость в другом процессе.

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев будет просить Пресненский суд Москвы перенести назначенное на 5 августа первое заседание по существу дела из-за своей занятости в другом процессе. Об этом пишет РИА Новости.

«Я уже просил в ходе предварительного заседания не назначать на 5 и 10 августа, так как у меня в эти дни процесс в Новосибирске, где уже все движется к прениям. Несмотря на это, судья назначила. Я в понедельник пойду к председателю Пресненского суда с заявлением о переносе на другую дату», — сказал он.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

В момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков.