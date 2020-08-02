Адвокат Ефремова заявил о «козыре» в деле о смертельном ДТП

Он назвал дело Ефремова самым простым в своей практике.

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о «козыре» для оправдания подзащитного. Об этом он рассказал в интервью « Газете.ру ».

«Но выдам я козырь не сразу. Сначала будем слушать. Многие думают, что я кого-то за руль посажу, буду говорить, что Ефремова за рулем вообще не было. Фантазий вокруг очень много, но все они не соответствуют действительности», — сказал Пашаев.

По его словам, сфальсифицировать данные будет сложно, поскольку около места аварии везде установлены камеры.

Пашаев добавил, что мечтает об оправдательном приговоре для Ефремова. Правозащитник отметил, что статус актера мешают работать.

«Был бы другой человек, я бы уже давным-давно развалил это уголовное дело», — сказал адвокат.

Он назвал дело Ефремова самым простым в своей практике.

«Просто его раздули так, будто это дело века решается», — прокомментировал Пашаев.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

В момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков.