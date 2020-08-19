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«Зеленый сад» рассказал, как помог рязанцу вдвое снизить ставку по ипотеке
Рязанец воспользовался новой ипотечной программой с господдержкой для семей с детьми.

«Зеленый сад» рассказал, как помог рязанцу вдвое снизить ставку по ипотеке, об этом сообщила пресс-служба девелопера.

Рязанец воспользовался новой ипотечной программой с господдержкой для семей с детьми. Банк сделал рефинансирование существующего кредита, благодаря чему ставка снизилась почти в два раза — с 9,6 до 5,5 процентов.

С оформлением помогли сотрудники ГК «Зеленый сад». Отдел продаж консультировал и сопровождал клиента в течение всего процесса. Как утверждают специалисты, 5,5% — не предел, ставку могут понизить и до 4,7% на срок от 2 до 20 лет, если заемщик подходит под определенные критерии.

Узнать подробнее об условиях программы, возможностях рефинансирования или оформления льготной ипотеки при покупке жилья можно в отделе продаж ГК «Зеленый сад» по телефону 77-77-77.