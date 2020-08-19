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Врач рассказала, как отличить COVID-19 от гриппа
Эксперт отметила, что на начальной стадии COVID-19 имеет схожие с простудой симптомы.

Врач-терапевт, главный врач одной из московских многопрофильных клиник Татьяна Романенко рассказала, как отличить коронавирус от ОРВИ и простуды, пишут «Известия».

Эксперт отметила, что на начальной стадии COVID-19 имеет схожие с простудой симптомы — появляется слабость и недомогание, повышенной температуры нет. Тем не менее, уже позже появляется потеря обоняния и вкуса. Также различия есть в сроках — ОРВИ без осложнений длится от трех до семи дней, при коронавирусе же болезнь длится 14 дней.

Если же у человека тяжелая форма коронавируса, то у него может и не быть насморка, кашля и боли. У него резко повышается температура, ощущается резкая нехватка воздуха и одышка.

Кроме того, главное отличие коронавируса от гриппа состоит в том, что при последнем у человека появляются сильные головные боли и ломота во всем теле. Как правило, по истечении двух дней заболевшему гриппом должно становиться легче. При коронавирусе же облегчение наступает, в лучшем случае, на десятые сутки.