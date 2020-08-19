В Спас-Клепиках вандалы сломали качели

В марте хулиганы ломали эти же качели.

В Спас-Клепиках вандалы сломали детскую площадку. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Во вторник, 18 августа, неизвестные вырвали качели. Начальник отдела благоустройства города Алексей Гусев отметил, что в марте хулиганы ломали эти же качели.

В полиции рекоменовали отделу благоустройства установить камеры в многолюдных местах с выводом на мониторы компьютера в дежурной части. В этом случае оперативники будут оперативно реагировать на подобные случаи.