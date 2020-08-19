В Спас-Клепиках на стене дома нарисуют граффити с Есениным

Сергей Есенин провел в Спас-Клепиках несколько лет.

В Спас-Клепиках на стене дома нарисуют граффити с Сергеем Есениным. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Портрет поэта и его стихотворение появятся на одной из многоэтажек на улице Московской. Граффити выполнит художник Дмитрий Языков, который в прошлом году нарисовал на здании местного туристского информационного центра портрет Константина Паустовского.

Сергей Есенин провел в Спас-Клепиках несколько лет, когда учился во второклассной учительской школе.