В Ряжске три раза подряд оштрафовали молодого водителя без «прав»

«Семерку» остановили из-за тонировки передних боковых стекол.

В Ряжске три раза подряд оштрафовали молодого водителя без «прав». Об этом в среду, 19 августа, сообщило издательство «Пресса».

«Семерку» остановили из-за тонировки передних боковых стекол. Как выяснили инспекторы, у 19-летнего водителя нет «прав». До этого его уже дважды привлекался к административной ответственности за подобные нарушения и каждый раз штрафовали на пять тысяч рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции вынесли постановление за неправильную тонировку, а также составили административный материал за управление транспортным средством без соответствующих документов со штрафом в десять тысяч рублей.