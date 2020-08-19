В Рязанской области увеличилось число жертв коронавируса

Об этом в среду, 19 августа, сообщил столичный оперштаб.

В Рязанской области увеличилось число жертв коронавируса до 39 человек (один случай за сутки). Об этом в среду, 19 августа, сообщил столичный оперштаб.

В регионе зарегистрировали 29 новых случаев болезни (всего 6 827), выздоровели 16 пациентов (6 049).

Еще 28 тестов с положительными результатами находятся на подтверждении.

В России выявили 4 828 случаев заражения (всего 937 321), выписали 6 795 человек (749 423), скончались 117 человек (15 989).